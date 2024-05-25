الرئيس العراقي يصل طهران على رأس وفد "عالي المستوى"

2024-05-25 10:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، إلى طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة لتقديم التعازي بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه خلال حادث الطائرة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن وفدا عالي المستوى رافق الرئيس، ضمن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، والأمين العام لتحالف النهج الوطني أبو كرار الفريجي، والأمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني، ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، ووزير العدل خالد شواني، ووزير البيئة نزار ئاميدي، وعضو مجلس النواب محمود المشهداني، وعضو مجلس النواب خالد العبيدي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ورئيس ممثلية إقليم كوردستان فارس عيسى إضافة إلى عدد من المسؤولين.