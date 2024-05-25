اسعار الدولار تسجل استقرارا على ارتفاعها في اسواق بغداد

2024-05-25 10:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل سعر صرف الدولار امام الدينار، اليوم السبت (25 آيار 2024)، استقرارا على الارتفاع في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 145,750 دينارًا مقابل كل 100 دولار".

واضاف، أن "اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت على الارتفاع حيث بلغ سعر البيع 146,750 دينارًا، بينما بلغ الشراء 144,750 دينارًا لكل 100 دولار".

ولا تزال اسعار الدولار تحلق في السوق الموازي بفارق كبير عن سعر الصرف الرسمي، حيث بلغت الاسعار حوالي 147 الف دينار لكل 100 دولار، اي بفارق 15 نقطة عن السعر الرسمي البالغ 132 الف دينار لكل 100 دولار.



