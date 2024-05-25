2024-05-25 12:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة ديالى، يوم السبت، بانتحار رجل عن طريق إطلاق النار على نفسه من بندقية أصابته في بطنه، بسبب مرض نفسي، في ناحية هبهب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "استخبرنا من قسم شرطة هبهب عن وجود حادث انتحار في ناحية هبهب عرب شوكة، وعلى الفور خرجت دوريات من القسم بصحبة مفرزة من الادلة الجنائية ومفرزة من مكتب اجرام هبهب ومفرزة من استخبارات هبهب الى محل الحادث".

وتابع، انه "تبين انتحار المجنى عليه (م. ل. ج) من مواليد 1956"، لافتاً إلى أنه "انتحر بواسطة بندقية كلاشنكوف نصف اخمص حيث قام بإطلاق النار على نفسه داخل غرفة نومه باطلاقة واحدة في البطن وفارق الحياة".

وبين المصدر، أنه "تم ضبط البندقية وحسب افادة ابنه (ج. م. ل، تولد 1981 يسكن في نفس الدار) بأن سبب انتحار والده أنه كان يعاني من مرض نفسي"، مشيرة إلى أنه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي في بعقوبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قبل مركز شرطة هبهب".

وفي حادثة أخرى، أفاد مصدر أمني في بغداد، بانتحار رجل بإطلاق النار على نفسه، في منطقة حي العامل.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "رجلاً من مواليد 1981 أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه مستخدما سلاح نوع مسدس داخل داره ضمن منطقة حي العامل".

ولفت المصدر إلى أنه "لم تعرف أسباب الانتحار حتى الآن".