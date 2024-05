[تراث عالمي].. نائب محافظ ذي قار يدعو الحكومة إلى التفاوض مع دول الجوار لزيادة حصة الأهوار المائية

2024-05-25 12:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: دعا نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي، اليوم السبت، الحكومة المركزية إلى التفاوض مع دول الجوار من اجل زيادة الاطلاقات المائية للاهوار للحفاظ عليها كونها تراث عالمي. وقال العتابي في تصريح تابعته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “الحكومة المحلية في ذي قار تسعى للحفاظ على الاهوار وتنوعها البيئي...

