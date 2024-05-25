2024-05-25 13:00:02 - المصدر: واع

الديوانية -واع- صفات العزاويأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع استصلاح الأراضي (ديوانية –شافعية).وقال المقيم لمشروع استصلاح أراضي (ديوانية –شافعية) التابع لوزارة الموارد المائية المهندس حسين جهاد لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "وضمن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الزراعي تم تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع استصلاح الأراضي (ديوانية -شافعية) إذ وصلت إلى 93%"، لافتاً الى أن "المشروع يشمل تبطين الجداول والأنهار بطول 11كم، وعمل السواقي المغلقة بطول 130كم لاستصلاح قرابة 36 ألف دونم من الأراضي الزراعية".وأضاف أن "هذا المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية، وهو مشروع قناة يوشة بطول 11كم موزعة بطول 80كم والمغذية 130كم".