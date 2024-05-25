التميمي: عمليات خاطفة تلاحق المطلوبين في بغداد وتنسيق عال لإكمال خطة نصب الكاميرات

2024-05-25 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، وجود تنسيق عال مع الجهات المعنية لنصب كاميرات المراقبة في جميع مناطق العاصمة، وفقاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مشيرا الى أن العمليات الامنية مستمرة للحد من الجريمة الجنائية في جميع مناطق بغداد.

وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة عمليات بغداد نفذت عمليات تفتيش ومداهمة لبعض المناطق التي تتواجد بها عناصر من العصابات الإجرامية والخارجين عن القانون".

وأضاف التميمي، أن "العملية الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على كثير من المقيمين بطرق غير شرعية، كما تم إلقاء القبض على أعداد كثيرة من المطلوبين وفق مواد مختلفة، إضافة إلى أنه تم الاستيلاء على أسلحة ومواد مخدرة"، مؤكداً "استمرار العمليات الأمنية".

وأشار إلى، أن "هناك توجيهات من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بدعم القوات المسلحة من خلال نصب كاميرات مراقبة في جميع مناطق بغداد"، مبيناً أن "قيادة العمليات وبالتنسيق مع محافظة بغداد ووزارة الداخلية، تعمل على نصب الكاميرات".

ولفت إلى، أنه "تم تقديم الخدمات للمناطق التي تم تفتيشها، منها منطقة البتاوين التي كانت مهملة، حيث تم تنظيم الشوارع والكهرباء وتوزيع القوات الأمنية داخل تلك المنطقة لتأمينها بالكامل".

وتابع: "كما أن هناك عمليات مستمرة في بقية المناطق الأخرى، من أجل استقرار الوضع الأمني والحد من الجريمة الجنائية، وإلقاء القبض على العصابات الموجودة في تلك المناطق".