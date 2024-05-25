2024-05-25 13:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، أن عملية استثمار الغاز وإيقاف حرقه بشكل كامل في جميع الحقول، ستتم عبر مرحلتين.وقال عبد الغني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه " تم التعاقد على استثمار جميع الغاز الذي يحرق حالياً، ولكن استثمار الغاز في طبيعته يحتاج الى فترات طويلة نسبياً".وأضاف أن "وزارة النفط قسمت عملية الاستثمار الى مرحلتين: الأولى هي ثلاث سنوات، والمرحلة الثانية خمس سنوات ليتم إيقاف حرق الغاز تماماً"، مبيناً أنه "سيتم الاستفادة من هذا الغاز، وتوجيهه باتجاه مشاريع الكهرباء وغيرها من المشاريع الصناعية كالبتروكيمياويات والأسمدة وغيرها من المشاريع الأخرى".وكانت وزارة النفط قد اطلق في وقت سابق من الشهر الجاري جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة، الخاصة بالحقول النفطية والغازية، بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.وتضمنت جولتا التراخيص 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، موزعة بين 12 محافظة عراقية.