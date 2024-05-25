2024-05-25 13:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم السبت وفدا من وزارة الخارجية القطرية، ضم الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي، والسفير القطري لدى العراق سلطان بن مبارك الكبيسي، والقنصل العام لدولة قطر في اربيل، حسين بن علي الفضالة.

وبحسب بيان لمقر بارزاني، فقد تبادل اللقاء وجهات النظر حول الوضع السياسي في المنطقة والتهديدات والعقبات التي تواجه الاستقرار الإقليمي، وأشار بارزاني إلى أن "أفضل طريقة لحل المشاكل والتعقيدات هو اعتماد أسلوب الحوار وتجنب الحرب والدمار".

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة قطر في مجالات السياحة والاقتصاد والتنمية.