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بمشاركة كاساس .. الآسيوي يحدد موعد التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

بمشاركة كاساس .. الآسيوي يحدد موعد التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026
بمشاركة كاساس .. الآسيوي يحدد موعد التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026
2024-05-25 13:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، عن تحديد قرعة المرحلة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ، التي ستقام في يوم 27 من شهر حزيران القادم في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة مدرب المنتخب الاسباني كاساس ممثلا عن العراق .

ويمتلك العراق 12 نقطة من مبارياته التي خاضها في التصفيات التاهيلية، والمتبقي له مباراتان أمام إندونيسيا وفيتنام يومي (6 - 11 ) من شهر حزيران المقبل، واللتان لاتؤثران في التصنيف.

وتضم القرعة 18 منتخباً متأهلاً من المرحلة الثانية بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، تقسم إلى ثلاث مجموعات ، فيما ضمنت منتخبات التأهل إلى النهائيات ، وهي العراق، قطر، الإمارات، وايران ، واوزبكستان ، أستراليا، اليابان فيما سيتم حسم تأهل الفرق المتاهلة بعد خوضها المباراتين المتبقيتين من التصفيات.

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