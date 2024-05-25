شنيشل يكشف سبب إخفاء قائمة المنتخب الأولمبي وينفي ما نقل عن لسانه

2024-05-25 13:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل، يوم السبت، إنه لا يخطط حالياً للكشف عن قائمة أسماء اللاعبين الذين سيمثلون العراق في اولمبياد 2024 ممن هم تحت 23 سنة من بينهم ثلاثة فوق السن القانوني.

وقال شنيشل، في تصريح لوكالة شفق نيوز: "لم نعلن عن الأسماء لحد الان بسبب النظرة البعيدة في اختيار الأبرز وفسح المجال للذين نراهم الأنسب لتمثيل العراق في اكبر محفل أولمبي".

وأضاف لا يمكن ان اعلن عن اي اسم في الوقت الحالي في القائمة النهائية سوى خارج السن القانوني او داخله فان الاعلان عنها حالياً ليس من المهنية فربما تحدث إصابة لبعض اللاعبين أو تراجع المستوى للبعض الآخر وامور فنية عديدة تجعلني لا أكشف عن القائمة الآن".

وأكد شنيشل، بانه "يستغرب اعلان بعض وسائل الاعلام عن لساني تسمية اللاعبين الخارجين عن السن القانوني او الاسماء التي تم اختيارها ضمن القائمة النهائية رغم انها محترمة وربما يكون البعض منهم ضمن القائمة الا انني لم أحسم الاسماء بشكل نهائي لحد الآن".

وأوقعت القرعة الاولمبي العراقي في المجموعة الثانية الى جانب الأرجنتين، المغرب، أوكرانيا.

وتنطلق مسابقة كرة القدم في 24 يوليو المقبل أي قبل يومين من حفل الافتتاح، وستقام المباراة النهائية على ملعب بارك دي برانس في العاصمة باريس في 9 أغسطس/ آب.

تجدر الاشارة إلى أن البرازيل فازت في النسختين الأخيرتين من المسابقة.