مسؤول مالي اسبق يعلق على جداول الموازنة: ستسهم بحل جذري لمشاكل بغداد وأربيل

2024-05-25 13:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وكيل وزير المالية الأسبق فاضل نبي، اليوم السبت (25 آيار 2024)، أن إقرار جداول موازنة 2024 سيسهم بحل جذري لمشاكل بغداد وأربيل.

وقال نبي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المسودة التي صوت عليها مجلس الوزراء والتي تضمنت حصة الإقليم في جداول الموازنة كانت خطوة مهمة جدا وستحل المشكلة بشكل جذري".

وأضاف أن "الإقليم سيحصل على أكثر من 20 تريليون دينار، ولكن هذه الزيادة تضمنت تسليم الإقليم لكافة الإيرادات النفطية وغير النفطية"، مستدركا بالقول "بالتالي بعد إقرار الجداول داخل البرلمان فأن المشاكل المالية بين بغداد وأربيل وأزمة الرواتب ستحل بشكل نهائي".

يذكر ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.

وبحسب وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي أعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية".