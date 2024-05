2024-05-25 13:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم السبت، ان تشهد محافظة ذي قار انخفاضاً طفيفاً خلال اليومين المقبلين اثر مرتفع جوي قادم من جنوب تركيا .وذكرت الهيئة في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “درجات الحرارة انخفضت 3 درجات عن يوم امس نتيجة مرتفع جوي قادم من جنوب تركيا”...

