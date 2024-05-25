العراق.. حوادث سير مميتة تفتك بثلاثة أشخاص وتصيب 12 آخرين

2024-05-25 14:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية، يوم السبت، بمصرع ثلاثة أشخاص بينهم راع غنم وإصابة 12 شخصا بينهم منتسبون بالحشد الشعبي بحوادث سير في محافظات عدة.

وقال مصدر محلي في بغداد، لوكالة شفق نيوز، بمصرع شخصين واصابة 4 اخرين بجروح خطيرة اثر اصطدام سيارتين في منطقة المحمودية جنوب غربي العاصمة.

وفي كركوك، أخبر مصدر طبي، وكالة شفق نيوز، بأن حادث سير وقع على طريق كركوك - السليمانية قرب جمجمال بمحافظة كركوك، أسفر عن إصابة أربعة مدنيين، عازيا سبب الحادث إلى انحراف السيارة عن الطريق العام بسبب السرعة.

وقال مصدر آخر، إن راعي غنم لقي مصرعه، كما أن 12 رأسا من الأغنام نفقت اثر حادث دهس من قبل مركبة مسرعة على طريق القوسيات شرق الموصل مركز محافظة نينوى.

وفي المثنى جنوبي العراق، أبلغ مصدر أمني، بإصابة أربعة من منتسبي لواء انصار المرجعية/ السماوة جراء انقلاب عجلة يستقلونها نوع (ستاركس) في منطقة سبايكر بعد عودتهم من مدينة الموصل.

وفي ديالى، تمكن مدنيون من انقاذ سائق نشبت النيران في شاحنته على طريق بغداد-ديالى قرب ناحية جديدة الشط، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد النيران في الشاحنة.