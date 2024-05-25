مقاعد كوتا برلمان كوردستان تثير ردود افعال

2024-05-25 15:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

رأت بعص المكونات ان قرار الهيئة القضائية للانتخابات بتخصيص خمسة مقاعد لـ الكوتا من أصل 100 مقعد في برلمان كوردستان، غير مناسب وغير منصف. وأثار قرار الهيئة القضائية للانتخابات تخصيص خمسة مقاعد لـ الكوتا من أصل 100 مقعد في برلمان كوردستان، ردود فعل من الأحزاب السياسية والمكونات المختلفة. وتعتبر بعض الأحزاب السياسية التركمانية، التي كانت تشغل في السابق أكبر عدد من مقاعد الكوتا في البرلمان، قرار تقليل تلك المقاعد من 11 الى خمسة مقاعد غير منصف. ويرى عضو المكتب السياسي للجبهة التركمانية العراقية أيدين معروف ان تخصيص خمسة مقاعد للمكونات، نسبة قليلة ويقول: إن التقسيم الجغرافي غير مناسب واتخذ القرار