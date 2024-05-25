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مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار في أسبوع

مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار في أسبوع
مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار في أسبوع
2024-05-25 15:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية في مزاده خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليار و377 مليونا و611 الفا و 20 دولارا، بمعدل يومي بلغ 275 مليونا و522 ألفا و204 دولارات، منخفضة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليار و 381 مليونا 871 الفا و405 دولارات. 

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 278 مليونا و 464 الف و 759 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 271 مليونا و 718 الفا و606 دولارات. 

وبلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي مليار و 161  مليونا و 271 الفا  و20 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 91 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 216 مليونا 340 ألف  دولار.

وذهبت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية و التسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.

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