مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار في أسبوع

2024-05-25 15:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية في مزاده خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 ايام التي فتح بها المزاد مليار و377 مليونا و611 الفا و 20 دولارا، بمعدل يومي بلغ 275 مليونا و522 ألفا و204 دولارات، منخفضة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليار و 381 مليونا 871 الفا و405 دولارات.

وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 278 مليونا و 464 الف و 759 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الثلاثاء حيث بلغت المبيعات فيه 271 مليونا و 718 الفا و606 دولارات.

وبلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي مليار و 161 مليونا و 271 الفا و20 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 91 % مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 216 مليونا 340 ألف دولار.

وذهبت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية و التسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.