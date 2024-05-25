النزاهة تكشف عدد عمليات الضبط المنفذة في شهر نيسان الماضي

2024-05-25 15:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واعكشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن عدد عمليات الضبط المنفذة في شهر نيسان الماضي.وحسب الاحصائية التي حصلت عليها وكالة الانباء العراقية (واع) فإن "مجموعة عمليات الضبط المنفذة من قبل مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة خلال شهر نيسان الماضي بلغت (154) عملية"، لافتة الى أن "عدد عمليات ضبت المتهمين بلغت (27) عملية، فيما بلغ عدد المتهمين المضبوطين (42) متهما".واشارت الاحصائية الى ان عدد عمليات ضبط الأوليات بلغت (127) عملية احتلت خلالها محافظة ذي قار المرتبة الاولى بـ (26) عملية ضبط".