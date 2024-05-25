صلاح الدين تحصي أعمال تأهيل وصيانة الطرق والجسور

2024-05-25 15:18:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأكدت محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، الاستمرار في أعمال تأهيل صيانة الطرق والجسور وحسب توجيهات رئيس الوزراء في المحافظة.وقال مسؤول شعبة التخطيط والتصاميم لمديرية الطرق والجسور في صلاح الدين وائل وليد خالد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه"بحسب التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته الأخيرة لمحافظة صلاح الدين بضرورة الاهتمام بصيانة الجسور والطرق، باشرت، كوادر مديرية الطرق والجسور بأعمال صيانة الحفر الدورية على طريق تكريت سامراء ـ تكريت بيجي بالإضافة إلى صيانة بعض المطبات على طريق بيجي مفرق الشرقاط مقابل معمل الأسمدة".وأضاف أن "المديرية باشرت أيضا بأعمال صيانة الطريق الرابط بين محافظة صلاح الدين والأنبار، وطريق مفرق سامراء الفلوجة فضلاً عن صيانة بعض المطبات وكذلك صيانة جسر تحويلة تكريت العلم الذي يعتبر الجسر المساند إلى جسر تكريت العلم الرئيسي، وصيانة بعض التكهفات الموجودة أسفل المساند بالجهة الشرقية والجهة الغربية، وصيانة مفاصل جسر تكريت العلم لوجود بعض الضرر فيها".وتابع أنه "تم إعداد كشوفات الصيانة للطرق الرئيسية لمحافظة صلاح الدين خصوصاً الطريق الرابط بين المحافظة والمحافظات الشمالية والشرقية"، مشيرا الى أنه" تم إعداد ايضاً الكشوفات اللازمة لأعمال صيانة طريق تكريت كركوك ضمن التخصيصات قرض البنك الدولي الطارئ، وكذلك تم إعداد كشوفات صيانة لبعض المقاطع المتضررة بين تكريت سامراء".