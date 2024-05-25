القاضي زيدان يحضر مجلس عزاء الرئيس الإيراني ورفاقه في طهران

2024-05-25 15:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

حضر السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم السبت الموافق 25 /5 /2024 مجلس عزاء الرئيس الإيراني الراحل آية الله إبراهيم رئيسي ورفاقه في العاصمة الإيرانية طهران.

وقدم رئيس مجلس القضاء الأعلى تعازيه ومواساته للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله العظمى السيد علي خامنئي ورئيس السلطة القضائية في إيران السيد محسني ايجئي.

وكان قد وصل القاضي فائق زيدان على رأس وفد قضائي رفيع المستوى يتكون من السادة نائب رئيس محكمة التمييز القاضي كاظم الخفاجي، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة، وكل من السادة رئيس استئناف بغداد الرصافة القاضي عماد الجابري، ورئيس استئناف بغداد الكرخ القاضي خالد المشهداني، ورئيس استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق، ورئيس استئناف كربلاء القاضي أحمد هادي، ورئيس استئناف النجف القاضي حسن سودي.