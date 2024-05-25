رئيس مجلس القضاء الأعلى ونظيره الإيراني يؤكدان على استمرارية التعاون بين البلدين

2024-05-25 15:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - طهران

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت (25 آيار 2024) برئيس جهاز القضاء الإيراني غلا محسين محسني إيجئي خلال زيارته لطهران، فيما اكد الطرفان على استمرارية التعاون بين البلدين.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن إيجئي، "تثمينه لتعاطف الحكومة والشعب العراقي لوفاة الرئيس الايراني ورفاقه في حادث الطائرة المروحية"، مؤكدا أن "علاقاتنا مع كافة الدول الصديقة، وخاصة دول الجوار، ستظل أفضل وأكثر وأعمق مما كانت عليه في الماضي".

من جانبه قدم القاضي زيدان، "تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني، بالنيابة عن قضاة العراق"، مشددا على انه "خلال فترة مسؤولية رئيسي في القضاء في ايران وبعد ذلك عندما انتخب رئيسا من قبل الشعب الإيراني، تمكنت دولتا إيران والعراق من بناء أسس قضايا مهمة معًا".

وأضاف انه "نظراً لوجود البنية المنظمة في ايران وإنشاء المؤسسات المختلفة في هذا البلد، فإننا على ثقة أنه بعد وفاة رئيسي لن يكون هناك اضطراب في الحكم والشؤون التنفيذية في إيران"، منوها الى اننا "على ثقة أنه من خلال متابعاتكم وزملائكم في النظام القضائي في الجمهورية الإسلامية، سنستمر في رؤية تحسين التعاون القانوني والقضائي بين إيران والعراق".

المصدر: مهر



