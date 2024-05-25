2024-05-25 15:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أكد رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، اليوم السبت (25 آيار 2024)، أن الأموال المخصصة للمحافظة بموازنة 2024 غير كافية لإنجاز المشاريع المخطط لها.

وقال البدران في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الكثير من أقضية ونواحي البصرة قدمت مشاريعها الى مجلس المحافظة وهي بإنتظار التصويت عليها"، مبينا أن "حجم تكلفة هذه المشاريع بلغ 2.9 تريليون دينار".

وأضاف، أن "الكثير من هذه المشاريع ستلغى بسبب التخصيص غير الكافي للمحافظة ضمن الموازنة حيث بلغ 850 مليار دينار فقط".

واعتبر البدران، أن "الحكومة المركزية (ظلمت) البصرة بهذه التخصيصات".

يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كشف في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي عن تفاصيل جداول الموازنة وقال في أبرز ما تضمنته:

- تضمن الجدول (أ) الإيرادات بمجمـوع (144.336) تريليون دينار، والجدول (ب) يخص النفقات المخططة الكلية بمجموع (210.936) تريليون دينار.

- بلغ العجز المخطط للموازنة (63.599) تريليون دينار، والجدول (ج) هو جدول القوى العاملة الممولة مركزياً، وبلغت (4.079906) موظف، وبلغت النفقات الحاكمة (10.042) تريليون دينار.

- الموازنة الاستثمارية لعام 2024، (54.298) تريليون دينار، وقد تصل إلى 55 تريليون دينار.

- تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت (10.633) تريليون دينار في عام 2023، وموّلنا (3.333) ترليون، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات.

- باقٍ من التخصيص (7.333) تريليون دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات.

- تخصيص ما يقرب من (8) تريليون دينار للمشاريع المستمرة، بضمنها تخصيصات في 2024.

- لأول مرة في تاريخ الموازنات نتجاوز الصرف بنسبة 50%.

- بلغت الزيادة في تسديد المديونية بحدود 3.9 تريليون دينار، في عام 2023، كان تسديد المديونية 12.751، وفي عام 2024، سددنا 16.725 تريليون.