مجلس ذي قار يطالب وزارة النفط بزيادة تجهيز كميات البنزين للمحافظة

2024-05-25 15:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: طالب رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس ذي قار عزة الناشي، اليوم السبت، وزارة النفط بزيادة كميات البنزين المجهزة للمحافظة خلال فترة الصيف. وقال الناشي قي حديث لـ”شبكة اخبار الناصرية”، “طالبنا وزارة النفط بضرورة زيادة حصة محافظة ذي قار من بنزين المجهز بعد زيادة الطلب عليه خلال...

