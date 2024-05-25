2024-05-25 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (25 آيار 2024)، باعتقال 177 شخصاً اغلبيتهم من الجنسية الاجنبية في صولة أمنية ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية نفذت أمس الجمعة، واجباً أمنياً ضمن منطقة بغداد الجديدة وانتهى قبل ساعة من الآن"، مضيفاً أن "حصيلة الواجب كانت القاء القبض على 41 فتاة سورية و43 طفلاً سورياً، إضافة إلى 38 رجلاً يحملون الجنسية الأجنبية و55 عراقياً".

وأشار المصدر إلى أن "تهم الملقى القبض عليهم كانت الدعارة والتسول وتعاطي المخدرات ومخالفين لشروط الإقامة".



