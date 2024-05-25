فريق التواصل الحكومي يعلن تشكيل لجنة لتفعيل الدفع الالكتروني في الصيدليات

2024-05-25 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن فريق التواصل الحكومي، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة لتفعيل الدفع الالكتروني في الصيدليات، فيما أكد تزويد (1432) صيدلية بجهاز الدفع الالكتروني.وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إنه "تم عقد الاجتماع الثاني مع نقابة الصيادية من أجل تفعيل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن بطاقة الدفع الالكتروني في الصيدليات والمذاخر"، لافتاً الى أن "الاجتماع حضره فريق التواصل الحكومي في مكتب رئيس وممثلين عن وزارة الصحة والبنك المركزي ووزارة الداخلية ومديرية الجريمة المنظمة ورابطة المصارف".وأشار الى أن "الاجتماع أسفر عن شمول أكثر من 17 ألف صيدلية بأجهزة الدفع الالكتروني"، مبيناً أن "الصيدليات التي استلمت أجهزة الدفع الالكتروني بحدود (1423) صيدلية".وأضاف: "نأمل من تشكيل هذه اللجنة بأن تكون هناك رقابة على الصيدليات وتفعيل التعاون مع المواطنين"، مؤكداً أنه "سيتم عقد اجتماع آخر بعد شهر للخروج بالنتائج والتوصيات التي تم إقراراها خلال هذا الاجتماع".