الاتصالات تدعو لاستخدام خطوط الألياف الضوئية FTTH للحصول على إنترنت سريع

2024-05-25 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم السبت، المواطنين إلى استخدام خطوط الألياف الضوئية FTTH للحصول على إنترنت سريع.وقالت الياسري، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "للحصول على إنترنت سريع، ندعو المواطنين إلى استخدام خطوط الألياف الضوئية FTTH ذات الجودة الأفضل بدلاً من الأبراج وتقنية الـ Wi_Fi".