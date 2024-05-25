2024-05-25 16:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد أمين بغداد المهندس عمار موسى كاظم، اليوم السبت أن العام الحالي سيشهد افتتاح المقطع الأول من مشروع تطوير مدخل بغداد- كركوك بطول 5 كم ضمن حدود العاصمة.وقال موسى حسب بيان لأمانة بغداد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "أعمال تطوير مداخل العاصمة من المشاريع المهمة التي توليها الحكومة أهمية كبيرة"، مشيراً الى أن "هذه المداخل تضم جزءين أحدها ضمن حدود محافظة بغداد والآخر ضمن حدود أمانة بغداد التي تعمل على تطوير تلك المداخل لتليق بالعاصمة بغداد بالتزامن مع أعمال المحافظة".وأضاف: "تابعنا خلال زيارة ميدانية مدخل بغداد - كركوك الذي يعد أطول مدخل مشمول بالتطوير ضمن حدود العاصمة بطول (9) كم"، لافتاً إلى أن "الملاكات العاملة في المشروع مستمرة بأعمال توسعة الطريق ليصبح بعرض (16) م وتطوير الجزرة الوسطية وتنفيذ شوارع خدمية بعرض (8) م وأعمال التشجير ونصب جسور مشاة بتصاميم حديثة".وبين أن "هناك تعارضات في البنى التحتية أدت لتأخر اتمام بعض الأعمال، وتم استحصال القرارات اللازمة لمعالجة هذه التعارضات من قبل مجلس الوزراء، والآن الأعمال تسير بوتيرة عالية للإسراع بإنجاز تطوير المدخل"، مؤكداً أن "أعمال التطوير لا تؤثر على حركة السير والمرور، ومن المؤمل خلال هذا العام افتتاح المقطع الأول من المشروع بطول 5 كم الممتد من قوس بغداد لغاية سيطرة الشعب القديمة ودخوله الخدمة".