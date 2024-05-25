بمناسبة يوم المهندس العراقي.. السامرائي: سنعمل على إقرار القوانين التي تدعم جهودكم في إعادة إعمار العراق

2024-05-25 16:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي، اليوم السبت (25 آيار 2024)، العمل على إقرار القوانين التي تدعم جهود المهندسين وتوفر لهم البيئة المناسبة لتعزيز دورهم الحيوي في إعادة إعمار العراق وتطويره.

وقال السامرائي في تدوينة على موقع "إكس"، وتابعتها "بغداد اليوم"، "أتقدّم إليكم زملائي وزميلاتي المهندسين العراقيين بالتهنئة الخالصة بمناسبة يوم المهندس العراقي".

وأضاف السامرائي، "بدورنا ومن موقعنا التشريعي في البرلمان سنعمل على إقرار القوانين التي تدعم جهودكم وتوفر لكم البيئة المناسبة لتعزيز دوركم الحيوي في إعادة إعمار العراق وتطويره".



