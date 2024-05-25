كروس يرفض خطة ريال مدريد لتوديعه

2024-05-25 16:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم السبت (25 آيار 2024)، رفض الألماني توني كروس خطة ريال مدريد لتوديعه في مباراة بتيس.

وذكرت الصحيفة، أن "ريال مدريد حاول إقناع كروس بتنظيم احتفالية كبرى في مباراة اليوم تليق بما يستحقه اللاعب، الا انه رفض هذا الأمر، وطلب إجراء احتفال متواضع وبدون مبالغة".

وأضافت أن "ما سيحدث اليوم سكون ظهور لافتة عن كروس في المدرجات، بالإضافة إلى رسالة مجدولة من المذيع الداخلي للملعب عندما يتم استبدال النجم الألماني في نهاية المباراة".

وبينت الصحيفة الاسبانية أن "كل الترتيبات بسيطة كما طلب كروس، وستعتمد الأجواء على التعبير العفوي للجمهور الذي سيكون مسؤولا عن جعل الوداع أكثر حرارة".

وأكدت أنه "تم بيع جميع التذاكر في وداع كروس منذ بضعة أيام، كما أن ريال مدريد بعد انتهاء المباراة والمؤتمرات الصحفية، سينظم احتفالا لكروس في غرفة الملابس، لكنه سيكون داخليًا بدون كاميرات".

وأعلن كروس اعتزاله كرة القدم بمجرد انتهاء بطولة اليورو المقبلة، وسيخوض اليوم آخر مباراة على ملعب سانتياجو برنابيو عندما يلتقي الميرنغي مع ريال بيتيس بالدوري.

المصدر: وكالات