2024-05-25 16:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية محمد مخبر وجه دعوة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة إيران. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إيرنا”، يوم السبت، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل دعوة رسمية إيرانية لزيارة البلاد. ووفقا للوكالة: “قبل ولي العهد السعودي الدعوة، وذلك خلال مكالمة […]

ظهرت المقالة إعلام إيراني: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يقبل دعوة لزيارة طهران أولاً على ايشان.