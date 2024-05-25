2024-05-25 16:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن تحويل سير المركبات القادمة من تقاطع جامعة بغداد باتجاه ساحة الحرية وسط العاصمة. وذكرت المديرية، في بيان ورد لمنصة إيشان، أنه “سيتم تحويل السير القادم من تقاطع جامعة بغداد باتجاه ساحة الحرية، ويكون الطريق وسط ساحة أحمد عرابي (ساحة جسر الطابقين)، والطريق القادم من نزلة جسر الطابقين […]

ظهرت المقالة أعمال صيانة تقطع الطريق من تقاطع جامعة بغداد باتجاه ساحة الحرية وسط العاصمة أولاً على ايشان.