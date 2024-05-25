2024-05-25 16:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أثار مقطع مصور، يوم أمس الجمعة، جدلا كبيرا في الناصرية، وثق مجموعة تعبث في أضابير قسم أملاك بلدية المدينة، خلال تعطيل الدوام. المقطع أظهر مجموعة من الأشخاص يفترشون الأرض بالأضابير، يسألهم مَن يوثق المقطع: “جمعة اليوم شعدكم بالمعاملات”، وفور نهوض عدد منهم ينقطع التصوير. ثم يظهر مقطع آخر، يتهم فيه صاحب المقطع، الناشط زياد هاشم […]

ظهرت المقالة أضابير أملاك بلدية الناصرية على الأرض وتشكيك بجدية ملاحقة العابثين بها أولاً على ايشان.