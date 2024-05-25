الخطوط الجوية العراقية: لاول مرة نعمل على صيانة الطائرات

2024-05-25 16:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت الخطوط الجوية العراقية السبت على صيانة الطائرات العائدة للخطوط داخل البلاد لاول مرة. وكشف مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم، بحسب بيان لوزارة النقل عن تفاصيل عودة الطائرة التاسعة من الطائرات الجاثمة للعمل ضمن أسطول الناقل الوطني. وقال المنعم ان هذه العملية تنجز لاول مرة داخل مركز الصيانة من قبل كوادر عراقية، مضيفا ان الطائرات المعطلة كانت ترسل سابقا الى مراكز الصيانة الاجنبية خارج البلاد، وكانت تكلف شركة الخطوط الجوية العراقية مبالغ طائلة، من اجور عمل والعبور عبر الاجواء واجور الهبوط في المطار وحجز مركز الصيانة. واكد انجاز العمل بنسبة 80% وستعلن الشركة خلال الايام المقبلة عن