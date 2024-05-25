إيداع الإيرادات غير النفطية للاقليم في البنك المركزي قريبا

2024-05-25 16:36:07 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت قناة الثامنة عن توصل الحكومة الاتحادية مع حكومة اقليم كوردستان لاتفاق بشأن الايرادات غير النفطية، وستقوم حكومة الاقليم بايداع الإيرادات غير النفطية لشهري شباط واذار خلال الاسبوع المقبل في فرع البنك المركزي باربيل. بعد اتفاق وفدي الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان، من المقرر إيداع الإيرادات غير النفطية لشهري شباط واذار خلال الاسبوع المقبل، في فرع البنك المركزي بأربيل، لتضاف على حساب وزارة المالية العراقية. نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني اعلن التوصل الى اتفاق لإرسال الإيرادات غير النفطية إلى بغداد، ولم يبق الا التوصل لاتفاق على الية ارسالها. وفتحت وزارة مالية إقليم كوردستان حساباً مصرفياً لدى البنك