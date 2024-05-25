بالارقام.. التخطيط ترد على "ملابسات" تخفيض تخصيصات المحافظات

2024-05-25 17:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ردت وزارة التخطيط، اليوم السبت (25 ايار 2024)، على ملابسات تخفيض تخصيصات المحافظات، مبينة ان اجمالي التخصيصات المتاحة لتمويل المحافظات بلغت 41 تريليون دينار للاستثمار من بينها 4 تريليون دينار فقط لإقليم كردستان، و38 تريليونا لباقي المحافظات، مشيرة الى ان الأرقام الظاهرة في الجداول هي فقط مبالغ تنمية الأقاليم وليست الانفاق الاستثماري.

وأشارت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الأموال لعام 2023 والمقيد أمانات لدى وزارة المالية تبلغ اكثر من 6.9 تريليونات فضلا عن المتبقي من الامن الغذائي المقيد امانات لدى المحافظات ويبلغ اكثر من 5.8 تريليون دينار.

وأوضحت الوزارة انه "ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ اكثر من 38.4 تريليون دينار، وما تم تخصيصه في مجمل الإنفاق الاستثماري للإقليم 4.8 تريليونات دينار، ليكون مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات قد وصل الى اكثر من 41.5 تريليون دينار".

واعتبرت الوزارة ان "المقارنة بين تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات وبين مجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان هي مقارنة غير صحيحة".

وشددت، انه "يجب أن تجري المقارنة بين مجمل الإنفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الإنفاق الاستثماري للوزارات البالغ اكثر من 41.5 تريليون دينار، ويكون لكردستان فقط 4.8 تريليون دينار".