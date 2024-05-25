السيطرة على نزاع عائلي مسلح في احدى قرى ديالى

2024-05-25 17:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم السبت (25 آيار 2024)، السيطرة على نزاع عائلي مسلح بقضاء الخالص شمالي ديالى.

وقال الناطق باسم شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نزاعاً مسلحا اندلع بين اقارب في قرية سعدية الشط قرب قضاء الخالص (20كم شمال بعقوبة) بسبب خلافات تطورت فيما بينهم الى إطلاق نار متبادل".

وأضاف، أن "شرطة ديالى نجحت في السيطرة على النزاع واعتقال 7 اشخاص على خلفيته"، مشيرا الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتقلين".

واشار الى ان "شرطة ديالى جادة في منع كل ما يعكر صفو الأمن والاستقرار الداخلي واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".