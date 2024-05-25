الصالحي يعلن التوصل إلى خيوط مهمة لكشف المتورطين في حريق سوق كركوك

2024-05-25 17:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أكد النائب أرشد الصالحي، اليوم السبت (24 آيار 2024)، التوصل إلى خيوط مهمة لكشف المتورطين في حريق سوق كركوك الكبير.

وقال الصالحي بحسب بيان مكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية تمكنت من التوصل إلى خيوط مهمة لكشف العناصر التي أضرمت النار في خان قيردار بسوق الكبير وسط كركوك".

وأضاف، إنه "منذ الساعات الأولى لوقوع الحادث، تم عقد سلسلة من اللقاءات الهامة، وتقديم مذكرة رسمية موقعة من أعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك من مختلف المكونات، وطلبنا من رئيس الوزراء التسريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض أصحاب المحلات التي تضررت جراء الحريق المفتعل".

ووفقا للبيان، دعا أرشد الصالحي الكتل السياسية المتنفذة الى "عدم التدخل في مسار تحقيق الحادث"، مشددا على "ضرورة تضافر الجهود لمنع مخططات تهدف إلى زعزعة أمن كركوك عبر استهداف مصالح وممتلكات المواطنين وحياتهم اليومية".

ويوم الاحد الماضي، اندلع حريق كبير في احد الخانات الأثرية في خان (قيردار) وسط السوق الكبير بكركوك، والذي يحوي العديد من المحال التجارية.