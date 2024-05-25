2024-05-25 17:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إحالة (515) مشروعاً مخالفاً لشروط السلامة إلى القضاء، يأتي هذا رغم الكوارث والفواجع التي يسجلها العراق نتيجة عدم الالتزام بمعايير السلامة والأمان. ويسجل العراق سنويا آلاف الحوادث بين الحرائق والغرق ذهب ضحيتها مئات القتلى وخلفت أعدادا من المصابين، وغالبا ما تعقب مثل هذه الحوادث إجراءات حكومية وتحقيقات، لكنها […]

ظهرت المقالة رغم “فواجع القاعات و المستشفيات”.. أكثر من 500 مشروع يشيد بـ”السندويج بنل” والدفاع المدني تتدخل أولاً على ايشان.