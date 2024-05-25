2024-05-25 17:30:07 - المصدر: منصة إيشان

دعت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم السبت، المواطنين إلى استخدام خطوط الألياف الضوئية FTTH للحصول على إنترنت سريع. وقالت الياسري، في بيان ورد لـ “إيشان”: “للحصول على إنترنت سريع، ندعو المواطنين إلى استخدام خطوط الألياف الضوئية FTTH ذات الجودة الأفضل بدلاً من الأبراج وتقنية الـ Wi_Fi”.

ظهرت المقالة الاتصالات تخاطب المواطنين: احصلوا على إنترنت سريع عبر خطوط الألياف الضوئية FTTH أولاً على ايشان.