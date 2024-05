2024-05-25 17:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد المعاون الفني لمحافظ ذي قار حسن دعدوش، أن مشروع مجسر الإسكان لم يعد مشروعا متعثرا وان نسب الإنجاز فيه بلغت مراحل متقدمة خلال شهرين فقط. وقال دعدوش في لقاء مع “إذاعة الناصرية”، إن “المتابعة الميدانية اليومية من قبل الحكومة المحلية واللجنة الفنية لمشروع مجسر الإسكان ساهمت...

