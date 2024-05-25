2024-05-25 18:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف رئيس اتحاد مقاولي محافظة البصرة حسين سدخان المالكي، اليوم السبت (25 ايار 2024)، عن استعداد جميع مقاولي المحافظة لما وصفه بـ"يوم حق البصرة"، والذي سيتضمن تظاهرات واسعة بـ"المعدات الثقيلة" احتجاجا على تخفيض تخصيصات المحافظة.

وقال سدخان في تصريح لمراسل "بغداد اليوم"، انه "وجه جميع مقاولي محافظة البصرة للاستعداد ليوم حق البصرة، للخروج بتظاهرات عارمة للمطالبة بالحقوق المالية لعاصمة العراق الاقتصادية".

وأوضح سدخان ان "طلبات كثيرة وردته من مئات المقاولين الذين يرومون التظاهرات بالمعدات الثقيلة والنزول للشارع للمطالبة بحقوقهم لاسيما المشاريع التي أنجزت وغيرت ملامح المحافظة نحو الأجمل دون ان تدفع الأموال للشركات التي نفذتها".

وحذر من "خروج الوضع في البصرة عن السيطرة بعد قضم مستحقاتها المالية بطريقة مقصودة حيث تم تقليل حصتها من 2 ترليون وثمانمائة مليار الى ثمانمائة مليار فقط أي تم تقليل أموال البصرة بنسبة نحو سبعين بالمائة مما سيسبب بتراجع حركة الإعمار التي تشهدها عروس الخليج بشهادة العدو والصديق"، بحسب تعبيره.

وكانت وزارة التخطيط قد فسرت الملابسات المتعلقة بتخفيض تخصيصات المحافظات، مبينة ان الأرقام الواردة في الجداول المتداولة هي تخصيصات تنمية الأقاليم فقط، اما التخصيصات الاستثمارية فتبلغ اكثر من 41 تريليون دينار وهي متاحة للتمويل الى المحافظات لكنها تتم عبر مشاريع الوزارات.