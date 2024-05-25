رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس السلطة القضائية في إيران

2024-05-25 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعالتقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم السبت، رئيس السلطة القضائية في إيران محسني ايجئي.وذكر بيان للمجلس- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "اللقاء يأتي على هامش حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مجلس العزاء الذي أقامه المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي".وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى قدم التعازي نيابة عن قضاة العراق، باستشهاد الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه".