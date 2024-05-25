2024-05-25 18:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، مؤتمراً موسعاً مع عدد من القادة والضباط.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الداخلية ترأس في مقر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مؤتمراً موسعاً بحضور عدد من الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين".وأضافت، أنه "جرى خلال هذا المؤتمر مناقشة آلية إصلاح مراكز الشرطة وتطوير العمل فيها من الناحيتين الفنية والإدارية؛ بهدف الشروع بتطبيق نظام الأمن المناطقي الذي تعتزم وزارة الداخلية العمل به".وتابعت، أن "المجتمعين ناقشوا جميع الجوانب المتعلقة بتعزيز الجهد الاستخباري والأمني وتوفير الخدمات للمواطنين بالتزامن مع هذه الخطوة التي سيكون لها أثر واضح لدى الشارع العراقي في تطبيق نظام الأمن المناطقي".