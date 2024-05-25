ما سر المحافظات الأربع التي تم تأجيل تسليمها الى وزارة الداخلية؟

2024-05-25 18:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة الأمن النيابية النائب ياسر وتوت، اليوم السبت (25 ايار 2024)، سبب تأجيل استلام الملف الامني لـ 4 محافظات من قبل وزارة الداخلية الى العام المقبل، فيما بين ان المحافظات التي تم تأجيلها هي التي تمتلك "قيادات عمليات".

وقال وتوت في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "نقل ملف امن المحافظات للداخلية استراتيجية اعتمدتها حكومة السوداني بالتنسيق مع اللجان الأمنية، لكن الأمر ليس سهلا خاصة وان اهم متطلبات نقل الملف هو الغاء قيادات العمليات في المحافظات المراد نقل ملفها الأمني".

واضاف، ان "وضع المحافظات مختلف في ظل التحديات والاوضاع الاستثنائية مثل البصرة وكربلاء وذي قار وغيرها ما استدعى التريث في نقل امن بعض المحافظات الى 2025".

واشار الى ان "قرار نقل الملف الامني رهن صلاحية القائد العام للقوات المسلحة من خلال توفير كل المتطلبات وفق تقارير امنية"، لافتا الى ان "استثناء بعض المحافظات من نقل ملفها الامني للداخلية ستكون مرحلة مؤقتة بانتظار اتخاذ تدابير حيال ملف قيادات العمليات وهل ستكون هناك الية بديلة لإدارة ملف الامن خاصة وان هناك تعقيدات تتطلب وجود القيادات في بعض المحافظات".

وتسلمت وزارة الداخلية الملف الامني في 6 محافظات، ومن المؤمل ان يتم استلام الانبار ونينوى وصلاح الدين قريبا، ومحافظتين اضافيتين ليكون المجموع 11 محافظة حتى نهاية العام الحالي، فيما يتم تأجيل استلام الملف الامني في بغداد وكركوك والبصرة وميسان، الى العام المقبل، وهي المحافظات التي تتضمن وجود قيادات عمليات.



