2024-05-25 18:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن عمليات الضبط المنفذة من قبل مكاتبها خلال شهر نيسان الماضي. وبحسب بيان هيئة النزاهة، الذي ورد إلى “شبكة اخبار الناصرية”، فإن “مكتب الزاهة في محافظة ذي قار تصدر محافظات العراق بعدد عمليات الضبط المنفذة”. وأوضح، ان “مكتب الهيئة في محافظة...

The post 30 عملية.. نزاهة ذي قار تتصدر المحافظات بعمليات الضبط المنفذة في نيسان appeared first on شبكة اخبار الناصرية.