2024-05-25 18:30:07 - المصدر: منصة إيشان

على الرغم من قرارها بإنهاء مهام بعثة يونامي، عاد العراق ليقدم طلباً جديداً إلى الأمم المتحدة، يخص إجراء الانتخابات البرلمانية العام المقبل. ورغم الانتقادات الشديدة لعمل البعثة خلال السنين الماضية، وحملات التشكيك الواسعة بدورها خصوصاً بعد الطعن واسع النطاق بنتائج الدورة الانتخابية الرابعة عام 2018، والانتخابات المبكرة عام 2021، لكن سلطات بغداد ترغب في استمرار […]

ظهرت المقالة بعد قراره بإنهاء مهام بعثتها.. العراق يقدم طلباً جديداً إلى الأمم المتحدة أولاً على ايشان.