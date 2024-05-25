تعرف على الفرق المرشحة لبلوغ دوري نجوم العراق

2024-05-25 18:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت يوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات المجموعة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، والتي تأهلت لدور الحسم الأخيرة لكسب بطاقة التأهل لدوري نجوم العراق الموسم المقبل .

وتأهلت أربعة فرق للتصفيات الأخيرة والحاسمة والتي جاءت حسب الترتيب، فريق ديالى أولاً، يليه الجولان ثانياً، ثم الرمادي بالمركز الثالث، وأخيرا المصافي.

وشهدت نتائج اليوم للمجموعة الثانية، فوز ديالى على الديوانية 4 – 0، وفوز الجولان على الرمادي 3 – 2، وفوز الصناعة على الغراف 1 – 0، وتعادل المصافي على البحري 1-1، وتعادل الكوفة مع غاز الشمال 1 – 1.

ويتأهل من كل مجموعة (الأولى والثانية) 4 فرق سيتم تقسيم الثمانية إلى مجموعتين، كل مجموعة 4 فرق يتأهل المتصدر لدوري المحترفين، والثواني يلتقون بمباراة الملحق والفائز يواجه صاحب المركز 18 بدوري المحترفين لتحديد المتأهل لدوري المحترفين .

وتقام غداً مباريات المجموعة الأولى لحسم تأهل الفرق الأربعة للمنافسة، إلى جانب الفرق الأربعة المتأهلة اليوم، لدور الحسم الأخيرة من المجموعة الثانية.