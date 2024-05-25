مختصون "قلقون" من تراجع المستوى التعليمي للجيل الحالي بكردستان.. ماعلاقة الرواتب؟

2024-05-25 19:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أشر الخبير التربوي والأكاديمي بهروز عبد السلام، اليوم السبت (25 ايار 2024)، تراجعا في المستوى التعليمي لدى الجيل الجديد في إقليم كردستان، بفعل الإضرابات المستمرة وكذلك نقص المناهج التعليمية التي تلقوها.

وقال عبد السلام في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الجيل الجديد من الطلبة في إقليم كردستان عانى من نقص في تلقي المناهج التعليمية وخاصة في السليمانية وحلبجة، التي أثرت الإضرابات عن الدوام فيها بشكل كبير، نتيجة الأزمات المالية المتوالية".

وأضاف أن "أغلب مدارس السليمانية لم تكمل المنهاج خلال العام الدراسي الحالي، لآن الطلبة التحقوا بوقت متأخر نتيجة الإضراب عن الدوام، وبالتالي يجب المباشرة بالعام الدراسي الحالي بوقت مبكر، وكذلك مراعاة التأخير الذي حصل في الأسئلة الوزارية لطلب السادس الإعدادي".

واضربت مدارس السليمانية وحلبجة لحوالي 4 أشهر ومنذ بدء العام الدراسي العام الماضي في أيلول 2023 وحتى أواخر كانون الثاني 2024، احتجاجا على تأخير الرواتب واستدامة مشكلة ازمة الرواتب بين بغداد واربيل، فيما كانت مدارس أربيل ودهوك التي تقع تحت نفوذ الحزب الحاكم في الإقليم "الديمقراطي الكردستاني"، فأن الدوام فيها كان منتظما الى حد كبير.

وفي ذات السياق، يرى مراقبون انه ليس الاضراب عن الدوام فقط هو ما أدى لتأخر الواقع التعليمي في كردستان، بل انكسار الكوادر التدريسية بفعل أزمة الرواتب التي طالتهم واثرت على حياتهم الاجتماعية التي انعكست بالتالي على اداءهم التربوي.