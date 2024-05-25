الموارد المائية: تحديد 36 موقعا لانشاء سدود حصاد للمياه

2024-05-25 19:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت وزارة الموارد المائية، السبت، عن خطط حكومية لتعزيز الخزين المائي، مؤكدة تحديد 36 موقعا لإنشاء سدود حصاد المياه وذكر مدير عام السدود والخزانات في الوزارة علي راضي في تصريح صحفي، إن "جميع سدودنا الخزنية مستغلة لاستيعاب كل الإيرادات ومنها الطبيعية المتحققة من خلال السيول والأمطار وذوبان الثلوج". وأضاف، ان "السدود الخزنية تتضمن سدود الموصل وحديثة ودوكان ودربندخان وحمرين إضافة إلى سدود صغيرة يصل عددها إلى 9، إضافة إلى بحيرتي الثرثار والحبانية". وأوضح، أن "السيول والأمطار التي تحققت خلال الموسم الشتوي الأخير والإيرادات من دول الجوار تم الاستفادة منها بشكل كبير من قبل وزارة الموارد المائية، ولا يزال هنالك فراغ