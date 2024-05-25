2024-05-25 19:12:06 - المصدر: منصة إيشان

أعرب السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم السبت، عن شكره للعراق حكومة وشعبا على تعاطفه مع حكومة وشعب إيران في حادث وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ومرافقيه. وبحسب وكالة “مهر” الإيراني، فإن “السفير ثمن تعاطف العراق وتضامنه مع قائد الثورة الإسلامية وحكومة وشعب إيران في حادث وفاة رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير […]

ظهرت المقالة سفير إيران لدى بغداد: قطاعات مختلفة في العراق أقامت مراسم عزاء بوفاة رئيسي ورفاقه أولاً على ايشان.