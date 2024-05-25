2024-05-25 20:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقديراتها لنمو الاقتصاد القطري من 1 إلى 1.4 في عام 2023، ومن 2 إلى 2.2 خلال عام 2024. واستندت الوكالة في تقديراتها إلى تسارع الزخم في القطاع غير النفطي، وارتفاع التدفقات السياحية، إلى جانب نمو مؤشر مديري المشتريات وتراجع مستويات التضخم إلى متوسط 2.2 خلال الربع الأول 2024. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري من 2.1 إلى 1.75، بتأثير محتمل من تباطؤ النمو في القطاع غير النفطي.