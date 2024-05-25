العلاق: مبادرات البنك المركزي للإقراض السكني وصلت حوالي 11 تريليون دينار

2024-05-25 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعاعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم السبت، اطلق الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق.وقال بيان للبنك المركزي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اطلق الاستراتيجية الوطنية للإقراض المصرفي في العراق 2024-2029، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات في العراق، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)".واكد العلاق في كلمة ألقاها أثناء الاحتفالية، ان "استراتيجية الإقراض انطلقت من الدور المحوري للقطاع المصرفي في النظام المالي، من خلال العمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، و به يتحقق دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قطاع الأعمال ومساعدة الأفراد في تحقيق حاجاتهم وطموحاتهم، مبيناً أن الإقراض المصرفي يعد حجر الزاوية في النشاط الاقتصادي وقيادة النمو وتحقيق الرفاهية".وأضاف، أن "هناك حاجة ملحة اليوم لتحفيز وتنويع الاقتصاد العراقي، مؤكداً أن مبادرات البنك المركزي العراقي للإقراض السكني التي اطلقها عبر المصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي وصلت حوالي (11) تريليون دينار".وشدد العلاق، على ضرورة توسيع قاعدة الشمول المالي في المجتمع العراقي لاسيما التوسع في نشاطات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد العامود الفقري للاقتصاد، لافتاً إلى، أن "تشغيل اليد العاملة محل اهتمام وتركيز لدى البنك المركزي واستمرار مبادراته للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي ستتوج بانطلاق مصرف ريادة المدعوم من قبل البنك المركزي العراقي وبمساهمة المصارف الأهلية".وبين، أن "تطوير وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للإقراض للاعوام ٢٠٢٤- ٢٠٢٩ يتطلب تعاوناً بين عدد واسع من الجهات ذات العلاقة والمصلحة المتشاركة، لتحقيق الهدف المنشود".